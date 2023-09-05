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Son Dakika: A Milli Takım'da Umut Nayir sakatlandı! Yerine Halil Dervişoğlu çağrıldı...

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#A Milli Takım#Umut Nayir#Halil Dervişoğlu
Son Dakika: A Milli Takımda Umut Nayir sakatlandı Yerine Halil Dervişoğlu çağrıldı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 15:57

Türkiye Futbol Federasyonu, Umut Nayir'in arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığını ve yerine Halil Dervişoğlu'nun dahil edildiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'den Umut Nayir'in arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığını ve yerine Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nun kafileye dahil edildiğini duyurdu.

Halil Dervişoğlu'nun akşam saatlerinde A Milli Takımın Riva'daki kampına katılacağı belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Eskişehir'de Ermenistan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren A Millî Takımımızın aday kadrosuna değişikliğe gidildi.

Fenerbahçe'den Umut Nayir arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerine Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu dâhil edildi. Halil, akşam saatlerinde A Millî Takımımızın Riva'daki kampına katılacak.

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#A Milli Takım#Umut Nayir#Halil Dervişoğlu

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