Son Dakika: A Milli Takım'da Umut Nayir sakatlandı! Yerine Halil Dervişoğlu çağrıldı...

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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'den Umut Nayir'in arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığını ve yerine Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nun kafileye dahil edildiğini duyurdu.
Halil Dervişoğlu'nun akşam saatlerinde A Milli Takımın Riva'daki kampına katılacağı belirtildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 8 Eylül'de Eskişehir'de Ermenistan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren A Millî Takımımızın aday kadrosuna değişikliğe gidildi.
Fenerbahçe'den Umut Nayir arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerine Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu dâhil edildi. Halil, akşam saatlerinde A Millî Takımımızın Riva'daki kampına katılacak.