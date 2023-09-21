Son Dakika: A Milli Takım'da bir ayrılık daha! Stefan Kuntz sonrası Kenan Koçak'la da yollar ayrıldı

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A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak, Alman çalıştırıcının görevine son verilmesinin ardından istifa etti.

"Ayrılıklar da sevdaya dahildir" başlığıyla bir açıklama yayınlayan Koçak, "Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndaki görevim bugün itibariyle sona erdi ama milli takıma bağlılığım, inancım hiç bitmeyecek. İki yıldır tüm çabalarımla Ay-Yıldızlı formanın başarısı için çalıştım." dedi.

Stefan Kuntz'un ayrılığının ardından kendisinden takımda kalmasının istedindiğini söyleyen Kenan Koçak şunları kaydetti, "Bundesliga'da teknik direktör iken 150'den fazla maça çıkmışken ülkem için koşa koşa geldim. Projeye inandım, Türkiye için, Ay-Yıldızlı Bayrak için teknik direktörlüğü bir kenara bırakarak milli takımımıza katkım olsun istedim. Bu konuda asla pişman değilim. Milli takımım için 1 saniye bile görev almak çok değerli. Stefan Kuntz'un ayrılığından sonra benim kalmam istendi ama yeni ekibimizin önünü açmak adına bu kutsal görevi ikinci kez kabul edemedim."

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Kenan Koçak sözlerini şöyle tamamladı, "Milli takımın Euro 2024 için iddiası devam ediyor, grupta ikinci sıradayız ve ben kesinlikle finallere katılacağımza inanıyorum. Yeni bir hikayede buluşmak üzere."