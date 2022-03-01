Son Dakika: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Türk futbolunu Hamit Altıntop yapılandıracak

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Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lig Radyo’nun özel röportajında soruları yanıtlayan Kuntz, Türk futbolunun daha iyi olması için akademi sisteminin olması gerektiğini, okul ile futbol işbirliğinin şart olduğunu vurguladı.

Stefan Kuntz'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Avrupa ile mücadele etmek için 12 kilometreden az koşamayız. Sıralamada 30’larda olmamızın sebeplerinden biri de bu. Milli takımdaki oyuncular elit seviyedeki dünya kulüplerinin koşu ve sprint mesafesine ulaşmak zorundalar yoksa forma şansı bulamazlar."

"Almanya 2000’de yapılanmaya başladı. 14 yıl sonra dünya şampiyonu oldu. Buradaki en büyük sorun sabır. Bir yapı inşa edilmeli ve onun üzerine devam edilmeli. Türk futbolunu Hamit Altıntop yapılandıracak. Ben teknik direktör olarak kendisiyle görüşlerimi paylaşacağım. Türk futbolunun daha iyi olması için akademi sistemi şart. Okul futbol işbirliği şart."

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"Türkiye’ye Alman modeli getiremezsiniz. Başka bir ülkenin birebir modeli olmaz. Hangi ülke neler yapıyor bakıp, senin kendini adapte edebileceğin bir durum üretmen gerekiyor."

"Yabancı kuralı Almanya'da da var. Ama orada kulüp yetiştirme ve ülke yetiştirme kuralı da var. Sahada Alman oynatma zorunluluğu şeklinde değil."

"Türk insanının iyi yönlerini anlatmak, onlar hakkındaki ön yargıları ortadan kaldırmak için elimden geleni yapıyorum. Burada çok mutluyum.

"24 Mart’taki Portekiz maçı öncesi oyuncularımın form durumundan memnunum. Enes Ünal harika gidiyor. Dorukhan Toköz sağlıklı olursa kadroda olacak. Portekiz maçı ile ilgili şu sözü verebilirim. Onlara kesinlikle zorluk çıkartacağız. Dünya Kupası’na gidersek ayrı bir planlama, elenirsek Euro 2024 için ayrı bir planlama yaptık."

"Alman milli takımı teknik direktörlüğü için teklif olmasa da en azından bir görüşme yapılmasını, fikrimin sorulmasını isterdim. Ancak Flick dogru seçim. Hayattaki en önemli pişmanlıklarımdan biri Beşiktaş’ta bir sezon daha kalmamaktır."