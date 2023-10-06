Son dakika: A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Montella'nın ilk seçimi...

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ve Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

Yeni teknik direktör Vincenza Montella'nın ilk kadrosu şu şekilde:

KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır



DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz



ORTA SAHA/FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.

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MONTELLA'NIN YARDIMCILARI BELLİ OLDU!

A Milli Futbol Takımı’nda İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın yardımcıları Daniele Russo ile Selçuk Şahin oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın yardımcıları belli oldu. Montella’nın teknik direktörlük kariyerinin başından beri kendisiyle çalışan Daniele Russo ile, uzun yıllar Fenerbahçe ve A Milli Takım forması giyen eski futbolcu Selçuk Şahin, İtalyan teknik adamın yardımcı antrenörleri oldu.

Selçuk Şahin, son olarak Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını yapmıştı.

Analiz antrenörlüğüne Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner getirilirken, atletik performans antrenörlüğünde ise Pierpaolo Polino ile Vural Durmuş görev yapacak. Adana Demirspor'dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor’dan Emrah Karakovan milli maç dönemlerinde A Milli Takım’da kaleci antrenörü olarak görev alacak.

MİLLİ TAKIM'IN MAÇ TAKVİMİ

A Milli Takımımız, 12 Ekim Perşembe günü Hırvatistan ile deplasmanda; 15 Ekim Pazar günü ise Letonya ile Konya'da karşı karşıya gelecek.