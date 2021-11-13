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Son dakika: A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası bileti nasıl alır? İşte son maçlar öncesi Türkiye puan durumu tüm ihtimaller...

#A Milli Futbol Takımı#Türkiye#Cebelitarık
Son dakika: A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası bileti nasıl alır İşte son maçlar öncesi Türkiye puan durumu tüm ihtimaller...

Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası ihtimalini son maça bıraktı. 16 Kasım'da Karadağ'la deplasmanda karşılaşacak olan milliler, rakibini mağlup edip Norveç'in Hollanda'ya karşı puan kaybetmesini ya da az az farkla galip gelmesini bekleyecek. İşte son maçlar öncesi gruptaki puan durumu ve tüm ihtimaller...

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, konuk ettiği Cebelitarık'ı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederken Norveç'in sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalmasının ardından grupta ikinci sıraya yükseldi ve play-off iddiasını artırdı.

MİLLİ TAKIM, DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

Cebelitarık galibiyeti ile puanını 18'e yükselten milliler, Letonya'yla 0-0 berabere kalarak puanını 18 yapan Norveç ile puanlarını eşitledi ve genel averajda da rakibini 1 farkla geçti.

Gruptaki son maçında A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Millilerin play-off'a kalmak için bu mücadeleyi mutlaka kazanması gerekiyor. Ay-yıldızlıların Karadağ'ı mağlup etmesinin ardından Norveç eğer Hollanda'ya karşı puan kaybederse, milliler play-off biletinin sahibi olacak.

Milli Takım Karadağ'ı yenip, Norveç de Hollanda'yı yenerse puanlar eşit olduğu için genel averaja bakılacak. 

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KARADAĞ'DA BERABERLİK VE MAĞLUBİYET BİLE YETEBİLİR!

Son maçta deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak millilere, Hollanda-Norveç maçının skoruna göre beraberlik ve mağlubiyet bile yeterli olabilir.

Eğer Hollanda ile Norveç berabere kalırsa, Karadağ'dan millilerin alacağı 1 puan da play-off vizesini getirecek.

Hollanda Norveç'i mağlup ederse, milliler Karadağ'dan daha az fark yiyerek mağlup olsa da play-off'lara kalan taraf olacak.

G GRUBU'NDA KALAN MAÇLAR

16 Kasım saat 22.45

Hollanda - Norveç

Karadağ - Türkiye

PUAN DURUMU

1) Hollanda - 19 puan (-1 maç)
2) Türkiye - 18 puan
3) Norveç - 18 puan
4) Karadağ - 11 puan (-1 maç)
5) Letonya - 6 puan
6) Cebelitarık 0 puan

AVERAJIN ÖNEMİ

Son maçlarda millilerin 2. olması için gerçekleşecek en iyi senaryo, Türkiye'nin Karadağ'ı, Hollanda'nın da Norveç'i mağlup etmesi ya da berabere kalması olacak. Cebelitarık'ı 6 farkla yenerek genel averajda Norveç'in üzerine çıkan milliler, son maçta Karadağ'ı bir farkla yenerse, Norveç'in Türkiye'nin üstüne çıkması için Hollanda'yı en az 3 farkla yenmesi gerekecek.

Eğer puan eşitliği sonrası genel averajda Norveç önde olursa, play-off bileti Norveç'in olacak.

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ZİRVE İHTİMALİ DE VAR

Milli Takım'ın grupta liderlik ihtimali de bulunuyor. Şu an grupta 2. sırada yer alan millilerin grup lideri olması için Hollanda'nın Karadağ'a mağlup olup, Norveç'le de berabere kalması gerekiyor.

Cebelitarık'ı 6 farkla yenen ve genel averajda Norveç'in önüne geçen milliler, bu skorlar gerçekleşirse Katar Dünya Kupası'na direkt katılacak.

DÜNYA KUPASI'NA GİDİŞ YOLU...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta mücadele eden 55 takımdan 13'ü, maçların ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek.

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Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri son bulacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

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#A Milli Futbol Takımı#Türkiye#Cebelitarık

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