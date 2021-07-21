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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 21.07.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

Son Dakika: 2032 Yaz Olimpiyatları Brisbane'de düzenlenecek

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Son Dakika: 2032 Yaz Olimpiyatları Brisbane'de düzenlenecek

2032 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın, Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenleneceği duyuruldu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından oy birliğiyle alınan kararla, 2032 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın Brisbane kentinde düzenleneceği belirtildi.

1956'da Melbourne ve 2000'de Sydney'in ardından Brisbane ile Avustralya, üçüncü kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak.

Olimpiyatlar, 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te, 2028'de ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleşecek.

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