Son Dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları, corona virüs (koronavirüs) nedeniyle ertelendi!

Corona virüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları resmen 2021 yılına ertelendi.

IOC ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, erteleme konusunda anlaşırken olimpiyatların bir sonraki yıla ertelendiğini açıkladılar. Oyunların ismi Tokyo 2020 olarak kalacak. IOC Yönetim Kurulu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın “Tokyo 2020” adıyla 2021'de düzenlenmesine karar verildi.

TARİHTE İLK KEZ!

Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez bir Olimpiyat ertelenmiş oldu. Daha önce sadece Dünya Savaşı sırasında olimpiyatlar düzenlenenemişti.

IOC BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

IOC Başkanı Thomas Bach, geçtiğimiz günlerde oyunlara katılacak sporcular için bir mektup kaleme almış ve şu sözleri kullanmıştı;

"İnsan hayatı, olimpiyatlar da dahil her şeyin önündedir. IOC, çözümün parçası olmak istiyor. Bu nedenle izleyeceğimiz en önemli prensip, virüs salgınına karşı herkesin sağlığını ön planda tutan önlemler olacak. En büyük umudum, ulusal ve uluslararası federasyonlar ve sporcularımızın da yardımıyla doğru çözümü bulmak olacak. Karanlık bir tünelin içinde hep birlikte ilerliyoruz ve daha ne kadar yürüyeceğimizi bilmiyoruz. Ama şunu biliyorum ki, tünelin ucunda bizi olimpiyat meşalesi karşılayacak."

1896'DAN BU YANA...

Bach, bir ay önce olimpiyatların iptal edilmeyeceğini söylemiş ve şöyle demişti: "Rio 2016'da Zika virüsü, Moskova 1980 ve Los Angeles 1984'te boykot tartışmaları, Münih 1972'de terör saldırısı, Montreal 1976'da Afrika boykotu vardı. Ancak 1896'dan bu yana oyunlar sadece iki Dünya Savaşı nedeniyle iptal edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm dünyada küresel salgın haline dönüşen corona virüsü önlemeleri çerçevesinde, ligler ve spor müsabakaları ertelenmişti. UEFA, daha önce Mayıs ayına ertelenen Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin süresiz olarak ertelendiğini duyurmuştu.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!