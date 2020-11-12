Son dakika | 2. Transfer ve Tescil dönemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Buna göre; 2. Transfer ve Tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

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