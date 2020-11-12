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GeriFutbol Son dakika | 2. Transfer ve Tescil dönemi belli oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 12.11.2020 - 16:43 | Son Güncelleme:

Son dakika | 2. Transfer ve Tescil dönemi belli oldu!

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Son dakika | 2. Transfer ve Tescil dönemi belli oldu!
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TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-21 sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. 

Buna göre; 2. Transfer ve Tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

 

Son dakika | 2. Transfer ve Tescil dönemi belli oldu

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