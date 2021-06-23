Son dakika: 12 Dev Adam'ın Olimpiyat Elemeleri kadrosu belli oldu
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılmak için Kanada'nın Victoria şehrine gidecek olan A Erkek Milli Takımımızın 14 kişilik kadrosu belli oldu
A Erkek Milli Takımımız, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılmak için yarın Kanada'nın Victoria şehrine gidecek. Millilerimiz İstanbul Havalimanı’ndan 14.10’da kalkacak uçakla Kanada’nın Vancouver şehrine oradan da feribotla maçların oynanacağı Victoria kentine geçecek.
FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan Ay-yıldızlılarımız, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımımız, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek. Müsabakalar NTV'den canlı olarak yayınlanacak.
Millilerimiz grupta ilk iki sırayı alması halinde çapraz grupta bulunan Çin, Yunanistan ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek.
İşte Milli Takımımızın kadrosu:
Sertaç Şanlı - Anadolu Efes
A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes
Deshane Davis Larkin - Anadolu Efes
Şehmus Hazer - Beşiktaş JK Icrypex
Alperen Şengün - Beşiktaş JK Icrypex
Sadık Emir Kabaca - Beşiktaş JK Icrypex
Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Tekfen
Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko
J.Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka
Berk İbrahim Uğurlu - Tofaş
Cedi Osman - Cleveland Cavaliers / ABD
Ömer Faruk Yurtseven - Miami Heat / ABD
Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers / ABD
Ersan İlyasova - Utah Jazz/ ABD