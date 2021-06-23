Son dakika: 12 Dev Adam'ın Olimpiyat Elemeleri kadrosu belli oldu

A Erkek Milli Takımımız, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılmak için yarın Kanada'nın Victoria şehrine gidecek. Millilerimiz İstanbul Havalimanı’ndan 14.10’da kalkacak uçakla Kanada’nın Vancouver şehrine oradan da feribotla maçların oynanacağı Victoria kentine geçecek.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan Ay-yıldızlılarımız, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. A Erkek Milli Takımımız, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek. Müsabakalar NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

Millilerimiz grupta ilk iki sırayı alması halinde çapraz grupta bulunan Çin, Yunanistan ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

İşte Milli Takımımızın kadrosu:

Sertaç Şanlı - Anadolu Efes

A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes

Deshane Davis Larkin - Anadolu Efes

Şehmus Hazer - Beşiktaş JK Icrypex

Alperen Şengün - Beşiktaş JK Icrypex

Sadık Emir Kabaca - Beşiktaş JK Icrypex

Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Tekfen

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko

J.Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka

Berk İbrahim Uğurlu - Tofaş

Cedi Osman - Cleveland Cavaliers / ABD

Ömer Faruk Yurtseven - Miami Heat / ABD

Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers / ABD

Ersan İlyasova - Utah Jazz/ ABD