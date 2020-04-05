Somaspor'da Cafercan Aksu gönderildi

Ara transfer döneminde 1928 Bucaspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı formayla 7 maçta görev aldıktan sonra kadro dışı bırakılmıştı.

Galatasaray'da profesyonel olan Cafercan, pek çok Anadolu kulübünde görev aldıktan sonra bu sezon başında katıldığı Buca ekibinde ilk yarıda 11 maçta forma giyip 1 kez rakip fileleri sarsmıştı.