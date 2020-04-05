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Futbol
DHA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 12:52,Son Güncelleme:/

Somaspor'da Cafercan Aksu gönderildi

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Somaspor'da Cafercan Aksu gönderildi
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta zirve takipçisi Somaspor'da Cafercan Aksu'nun sözleşmesi feshedildi.

Ara transfer döneminde 1928 Bucaspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı formayla 7 maçta görev aldıktan sonra kadro dışı bırakılmıştı.

Galatasaray'da profesyonel olan Cafercan, pek çok Anadolu kulübünde görev aldıktan sonra bu sezon başında katıldığı Buca ekibinde ilk yarıda 11 maçta forma giyip 1 kez rakip fileleri sarsmıştı.

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