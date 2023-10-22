×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sofiane Feghouli: "Filistin’in sonuna kadar yanındayım"

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Karagümrük#Sofiane Feghouli#Filistin
Sofiane Feghouli: Filistin’in sonuna kadar yanındayım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 11:06

Süper Lig’de Fatih Karagümrük forması giyen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, ligin 9. haftasında oynayacakları Adana Demirspor mücadelesi ve Filistin’de yaşananlarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Feghouli, iç sahada oynayacakları Adana Demirspor mücadelesinden galibiyet alacaklarını aktararak, "Şu ana kadar çalışmalar çok iyi gidiyor. Herkes yüzde yüz konsantre ve yüzde yüz her şeyini veriyor. Antrenmanlar çok sert. Çalışmalarımız çok iyi geçiyor. Yoğun çalışıyoruz. Ümit ediyorum ki Adana Demirspor karşısında daha önceden yaptığımız gibi bir galibiyet alacağız. Bizim için çok önemli bir maç. Çok istekliyiz. Ümit ediyorum ki istediğimiz gibi geçer" şeklinde konuştu.

Sofiane Feghouli: Filistin’in sonuna kadar yanındayım


"Belhanda kardeşim gibi"

Galatasaray’da beraber forma giydiği Faslı futbolcu Younes Belhanda ile Adana Demirspor maçında rakip olacaklarının hatırlatılması üzerine 33 yaşındaki futbolcu, "Belhanda kardeşim gibi. Çok büyük ve önemli bir oyuncu. İyi bir insan büyük karakter. Birlikte oynadık, güzel anılarımız var. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir kardeşim. Onunla oynamak her zaman oynayan kişiyi de en iyi hale getirirdi. Bu hafta karşılıklı oynayacağız. Onunla ilgili söyleyeceklerim hep böyle pozitif" diye cevap verdi.

Haberin Devamı

Sofiane Feghouli: Filistin’in sonuna kadar yanındayım


"Recep Tayyip Erdoğan Türkiye adına ne yapılması gerekiyorsa en iyisini yapacaktır"

Sofiane Feghouli, Filistin’de yaşanan olayların ardından Türkiye’de milli yas ilan edilmesi, TFF'nin aldığı müsabakalardan önce saygı duruşu ve futbolcuların sahaya kollarında siyah bantla çıkma kararıyla ilgili olarak ise, "Filistin’in sonuna kadar yanındayım. Futbolcular olarak yapabileceğimiz, federasyonun haklı çağrısına uymak. Bir dakikalık saygı duruşu yapacağım çünkü Filistin halkının yanındayım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da mutlaka Türkiye adına ne yapılması gerekiyorsa en iyisini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Karagümrük#Sofiane Feghouli#Filistin

BAKMADAN GEÇME!