Slovakya İspanya EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Slovakya'nın başında çıktığı 11 maçın sadece ikisini kaybeden ve bu iki yenilginin birini son karşılaşmada İsveç'ten alan Stefan Tarkovic, şu ana kadar üst üste iki mücadeleden mağlup ayrılmadı. Büyük turnuvalarda çıktığı son dört maçtan beraberlikle ayrılan İspanya, bu alanda en uzun seriye sahip tek Avrupa ülkesi olan İtalya'nın rekorunu egale edebilir. Slovakya formasıyla 103'üncü milli maçına çıkan Peter Pekarik, bu alanda üçüncü sırada yer alan Martin Skrtel'i yakalamak istiyor. Slovakya Milli Takımı tarihinde en fazla maça çıkan iki oyuncu Marek Hamsik ve Miroslav Karhan.

İspanya, 1984'ten bu yana Avrupa Şampiyonası'nda kullandığı sekiz penaltının beşini kaçırdı. Bu süreçte hiçbir ülke İspanya'nın kaçırdığı kadar penaltıyı gol yapamadı. Gerard Moreno, İspanya Milli Takımı formasını ilk kez giydiği Ekim 2019'dan bu yana takımı adına en fazla gole katkı sağlayan oyuncu konumunda.

SLOVAKYA İSPANYA EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slovakya İspanya EURO 2020 maçı saat TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

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