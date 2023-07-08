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Sloukas dönüyor mu? Fenerbahçe Beko'nun teklifi...

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#Transfer#Fenerbahçe Beko#Kostas Sloukas
Sloukas dönüyor mu Fenerbahçe Bekonun teklifi...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 07:00

Fenerbahçe Beko’nun eski oyuncusu Kostas Sloukas, Olympiakos ile yollarını ayırdı. Atina’da, 33 yaşındaki Yunan guardın, 3 yıl aradan sonra tekrar sarı-lacivertli formayı giymesi ihtimali konuşuluyor.

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Sloukas’ın sona eren sözleşmesinin yenilenmesi için Olympiakos yönetimi ile yaptığı görüşmeler sonuç vermedi. Olympiakos basketbol takımının sahibi olan Panayiotis ve Yorgo Angelopulos kardeşler, 2+1 yıl için 4.5 milyon euro önerdiler. Yunan takımının koçu Yorgo Bartzokas ile sorunlar yaşayan Sloukas, maçlarda daha uzun süre oynatılacağı ve kendisine daha önemli görevler verileceğinin garantisini istedi. Bartzokas “Takımda kalmasını istiyorum ama onu nasıl kullanacağım benim bileceğim iştir” diyerek, Olympiakos yönetimine, Sloukas’ın şartlarıını kabul etmediğini bildirdi. Angelopulos kardeşler de önceki gün Sloukas’a “Biz koçun işine karışamayız” mesajı gönderdiler.

Olympiakos sosyal medya hesabında “Üç yılda takıma katkılarından dolayı Sloukas’a teşekkür ederiz” diyerek, Yunan guard ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Yunan medyasında, Fenerbahçe Beko’nun 2 yıl için 4 milyon euro önerdiği ileri sürülen Sloukas’ın, başka teklifler de bulunmakla birlikte, büyük ihtimalle Türkiye’ye döneceği belirtildi.

Yunan oyuncunun, Bartzokas’ın aksine sarı-lacivertlilerin koçu Dimitris Ituodis ile çok iyi ilişkileri olduğu da vurgulandı.

2015-2020 yılları arasında Fenerbahçe Beko forması giyen Kostas Sloukas, 1 THY Euroleague ve 3’er defa da Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları kazandı. 2020 yılında Olympiakos’a geri dönen tecrübeli oyuncu, geride bıraktığımız sezon final oynadıkları THY Euroleague’de forma giydiği 34 karşılaşmada 11 sayı, 2.4 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları elde etti.

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#Transfer#Fenerbahçe Beko#Kostas Sloukas

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