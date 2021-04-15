Slavia Prag Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın ayrıntıları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde sona gelindi. Çekya temsilcisi Slavia Prag ile İngiltere'nin güçlü ekibi Arsenal, bu akşam kozlarını paylaşarak yarı final bileti için sahada ter dökecek. Maça kısa bir süre kala, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Slavia Prag Arsenal rövanş maçının tüm ayrıntıları...

Slavia ile Prag Arsenal bu akşam karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Slavia Prag ile Arsenal arasında Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak rövanş karşılaşmasını, FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



AVRUPA LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL HEYECANI

Çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Manchester United (İngiltere) - Granada (İspanya) (2-0)

Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere) (1-1)

Roma (İtalya) - Ajax (Hollanda) (2-1)

Villarreal (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (1-0)

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