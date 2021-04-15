MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSlavia Prag Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın ayrıntıları
GeriSpor Slavia Prag Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın ayrıntıları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 15.04.2021 - 08:52 | Son Güncelleme:

Slavia Prag Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın ayrıntıları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Slavia Prag Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın ayrıntıları

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu çeyrek final rövanş karşılaşmalarında heyecan başlıyor. Bu kapsamda yarı finale çıkmak için Slavia Prag ile Arsenal karşı karşıya gelecek. İki ekip arasındaki bu turun ilk maçı 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Şimdi ise gözler rövanş müsabakasında. Peki, Slavia Prag Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde sona gelindi. Çekya temsilcisi Slavia Prag ile İngiltere'nin güçlü ekibi Arsenal, bu akşam kozlarını paylaşarak yarı final bileti için sahada ter dökecek. Maça kısa bir süre kala, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Slavia Prag Arsenal rövanş maçının tüm ayrıntıları...

Slavia ile Prag Arsenal bu akşam karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Slavia Prag ile Arsenal arasında Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak rövanş karşılaşmasını, FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

AVRUPA LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL HEYECANI

Çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Manchester United (İngiltere) - Granada (İspanya) (2-0)

Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere) (1-1)

Roma (İtalya) - Ajax (Hollanda) (2-1)

Villarreal (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (1-0)

Slavia Prag Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte müsabakanın ayrıntıları

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi