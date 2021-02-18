Slavia Prag 0-0 Leicester City
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün 90 ve Cengiz Ünder'in 24 dakika sahada kaldığı maçta Slavia Prag ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Slavia Prag ile Leicester City karşı karşıya geldi.
Prag'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi
Leicester City'de Çağlar Söyüncü 90, Cengiz Ünder 26 dakika sahada kaldı
Milan galibiyeti 90+2'de avantajı kaçırdı
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ise Kızılyıldız ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Milan'ın gollerini 42. dakikada Pankov kendi kalesine, 61. dakikada Thiago Fernandez penaltıdan kaydetti. Kızılyıldız'ın golleri ise 52. dakikada Kanga ve 90+2. dakikada Pankov'dan geldi.
Milan'da Hakan Çalhanoğlu, 82. dakikada Mandzukic'in yerine oyuna dahil oldu.
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