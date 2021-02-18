MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSlavia Prag 0-0 Leicester City
GeriSpor Slavia Prag 0-0 Leicester City
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 18.02.2021 - 20:35 | Son Güncelleme:

Slavia Prag 0-0 Leicester City

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün 90 ve Cengiz Ünder'in 24 dakika sahada kaldığı maçta Slavia Prag ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Slavia Prag ile Leicester City karşı karşıya geldi.

Prag'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi

Leicester City'de Çağlar Söyüncü 90, Cengiz Ünder 26 dakika sahada kaldı

Milan galibiyeti 90+2'de avantajı kaçırdı

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ise Kızılyıldız ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Milan'ın gollerini 42. dakikada Pankov kendi kalesine, 61. dakikada Thiago Fernandez penaltıdan kaydetti. Kızılyıldız'ın golleri ise 52. dakikada Kanga ve 90+2. dakikada Pankov'dan geldi.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu, 82. dakikada Mandzukic'in yerine oyuna dahil oldu.

Slavia Prag 0-0 Leicester City

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi