Slaven Bilic Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

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Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı teknik direktör Slaven Bilic'in Süper Lig'e dönebileceği iddia edildi.

Hırvat Teknik Direktör Slaven Bilic'in adı, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birçok Türk kulübü ile anılmış ancak bu durum gerçeklememişti.

Son olarak Nenad Bjelica'yı takımın başına getirmeden önce Slaven Bilic ile görüşen Trabzonspor, Hırvat çalıştırıcı ile anlaşmaya çok yakındı.

GERİ DÖNÜYOR

Andrea Pirlo sonrası yeni teknik direktörünü henüz belirlemeyen Fatih Karagümrük, yine son derece dikkat çekici isimlerle görüşmeler yürütüyor.

İstanbul ekibi, geçtiğimiz yaz döneminde Andrea Pirlo hamlesiyle adından söz ettirmişti. Şimdi de hem Avrupa hem de Türkiye'nin yakından tanıdığı iki flaş hocayla görüşmelerde bulundu.

Fanatik'te yer alan habere göre; Karagümrükspor Başkanı Süleyman Hurma, önümüzdeki sezon için takımı dünyaca ünlü bir hocaya emanet etmek istiyor. Hurma, bu kapsamda Beşiktaş'ın iki eski hocasıyla görüşme gerçekleştirdi.

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SLAVEN BILIC VE GUTI

Karagümrükspor'da başkan Süleyman Hurma, Beşiktaş'ın eski hocalarından Slaven Bilic ve eski yardımcı antrenörlerinden Guti Hernandez'le görüşme yaptı.

Hurma, iki teknik direktörün de şartlarına bakıp buna göre son kararını verecek. İki eski hocanın tüm şartları soruldu ve buna göre bir değerlendirme yapılacak.

Karagümrük'ün yeni hocasının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.