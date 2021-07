Sızıntılara Göre Yakında PUBG ve BLACKPINK Arasında Bir İşbirliği Olabilir

Bununla da kalmayıp yakın zamanda Güney Koreli bir futbol yıldızı olan Son Heung-Min'in ve onun kıyafetlerinin PUBG'ye geleceğini duyurmuşlardı. Popüler bir veri madencisi olan PlayerIGN, son olarak Twitter hesabında PUBG ve BLACKPINK arasında bir işbirliği olabileceğine dair bulgulara eriştiğini duyurdu. Biz de sizinle bu konuda ortaya çıkan detayları paylaşıyoruz.

PUBG x BLACKPINK Yakında Geliyor Mu?

PlayerIGN, Twitter hesabında yaptığı duyuruyla bir uçak pankartı bulduğunu ve bu pankartın BLACKPINK'i oyunda selamladığını belirtiyor. Tek ipucu ise bu değil, zira yakın zamanda PUBG CN ayrıca K-Pop işbirliğine dair bir teaser paylaşmıştı ve buradaki pembe tema BLACKPINK'e ait olabilir.

Incoming-- PUBG: Battlegrounds x Blackpink



We extracted a placeholder plane banner from the game welcoming the famous South Korean girl group Blackpink. pic.twitter.com/ZPACyoo5Ld