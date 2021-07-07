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eSpor
Haber Giriş: 07.07.2021 - 13:17 | Son Güncelleme:

Sızıntılara Göre Yakında PUBG ve BLACKPINK Arasında Bir İşbirliği Olabilir

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Sızıntılara Göre Yakında PUBG ve BLACKPINK Arasında Bir İşbirliği Olabilir

Krafton geçmişte eğlence, otomobil ve benzeri sektörlerden çeşitli gruplarla işbirliği yapmış bir firma. Bu işbirliklerinin sonuncusu PUBG Mobile ile McLaren arasındaydı ve geliştiriciler oyuna McLaren 570S model arabayı skin ile birlikte eklemişlerdi.

Bununla da kalmayıp yakın zamanda Güney Koreli bir futbol yıldızı olan Son Heung-Min'in ve onun kıyafetlerinin PUBG'ye geleceğini duyurmuşlardı. Popüler bir veri madencisi olan PlayerIGN, son olarak Twitter hesabında PUBG ve BLACKPINK arasında bir işbirliği olabileceğine dair bulgulara eriştiğini duyurdu. Biz de sizinle bu konuda ortaya çıkan detayları paylaşıyoruz. 

PUBG x BLACKPINK Yakında Geliyor Mu? 

PlayerIGN, Twitter hesabında yaptığı duyuruyla bir uçak pankartı bulduğunu ve bu pankartın BLACKPINK'i oyunda selamladığını belirtiyor. Tek ipucu ise bu değil, zira yakın zamanda PUBG CN ayrıca K-Pop işbirliğine dair bir teaser paylaşmıştı ve buradaki pembe tema BLACKPINK'e ait olabilir.

Bu işbirliği, Krafton ve BLACKPINK arasındaki ilk işbirliği değil. Daha önce PUBG Mobile'da da BLACKPINK temalı eşyalar ve etkinlikler olmuştu. Ayrıca oyuna Lovesick Girls şarkısı da eklenmişti. Haliyle yakın zamanda PUBG'de de böyle bir işbirliği görme ihtimalimiz hiç az değil. Görsel temalar, drop skinleri ve daha fazlası da muhtemelen bizlerle olacak.

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