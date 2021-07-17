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GeriFutbol Sivasspor'un yeni transferi Dimitrios Goutas sağlık kontrolünden geçti!
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Futbol
Haber Giriş: 17.07.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Sivasspor'un yeni transferi Dimitrios Goutas sağlık kontrolünden geçti!

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Sivasspor'un yeni transferi Dimitrios Goutas sağlık kontrolünden geçti!

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Yunan oyuncu Dimitrios Goutas, sağlık kontrolünden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Goutas'ın, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolleri yapıldı.

Goutas, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene oldu.

Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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