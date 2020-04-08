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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 17:08,Son Güncelleme:/

Sivasspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL!

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Sivasspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL!
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Sivasspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar ve teknik direktör Rıza Çalımbay, Sivas Valisi Salih Ayhan'a makamında ziyarette bulundu.

Ziyarette, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira katkıda bulunan Sivasspor yönetimine, teknik heyetine ve futbolculara teşekkür eden Ayhan, Sivasspor'un Sivas Vefa Sosyal Destek Grubu'na da gıda kolisi desteği sağladığını belirtti.

 

Sivasspordan Milli Dayanışma Kampanyasına 100 bin TL

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