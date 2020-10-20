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GeriFutbol Sivasspor'dan, Medipol Başakşehir'e başarı mesajı
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Futbol
Haber Giriş: 20.10.2020 - 20:28 | Son Güncelleme:

Sivasspor'dan, Medipol Başakşehir'e başarı mesajı

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Sivasspor'dan, Medipol Başakşehir'e başarı mesajı
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Demir Grup Sivasspor, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında bugün deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'e başarı mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Demir Grup Sivasspor'umuz ile birlikte bu sezon ülkemizi Avrupa sahnesinde temsil edecek Başakşehir Futbol Kulübüne, Leipzig karşısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Demir Grup Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında 22 Ekim Perşembe günü İspanyol temsilcisi Villarreal ile deplasmanda karşılaşacak.

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