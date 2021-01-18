Sivasspor'dan ayrılan Barış Yardımcı Konyaspor'da

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Barış Yardımcı arasındaki 02.09.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Barış'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Konyaspor ise Barış Yardımcı için yaptığı açıklamada; "İttifak Holding Konyaspor’umuz, savunmanın sağı ve orta sahada görev yapan 28 yaşındaki Barış Yardımcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine, Genel Menajerimiz Seçkin Özdil ve yeni transferimiz Barış Yardımcı katıldı. Daha önce Menemenspor, Hatayspor, Gaziantep, Bursaspor, Sivasspor gibi takımlarda oynayan Barış Yardımcı, kulübümüzde 26 numaralı formayı giyecek." ifadelerini kullandı.

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