Sivasspor’da Mecnun Otyakmaz güven tazeledi

Haberin Devamı

Sivasspor'da yapılan olağan genel kurulda Başkan Mecnun Otyakmaz güven tazeledi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra denetim raporları, bilanço ve yeni sezon bütçesi oy birliği ile ibra edilerek kabul edildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, her zaman Sivasspor'un yanında olduğunu söyleyerek, kulübe başarılar diledi. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise yönetimde görev alan yöneticilere teşekkür ederek, yeni yönetime de başarı dileklerini iletti.

Daha sonra delegelere seslenen Başkan Mecnun Otyakmaz, "Türk futbol tarihinde 56 yılını geride bırakmış, kulübümüzün birliğini, beraberliğini, karakterini en özgün şekilde yansıtan bir numaralı değeridir. Bizler de bugün bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için geride kalan son 3 yılın faaliyetlerini resmi verilerle aktarmak için huzurunuzdayız" dedi.



"Örnek bir kulübüz"

Haberin Devamı

Başkan Otyakmaz, Sivasspor’un örnek bir kulüp olduğunu belirterek, "Sivasspor delegeleri ve yönetim kuruluyla ligimizin örnek bir camiadır. Kulübümüz UEFA kulüp lisans sürdürülebilirlik ilkelerine uyum sağlayan, kulüp internet sitesinde her yıl incelenmiş ve denetimden geçmiş mali tablolarını yayınlayan bir kulüptür. İçerisinde bulunduğumuz dönemde Sivasspor’da ekonomik krizlerden etkilenmiş olup, gelirin Türk Lirası, giderlerin büyük bir bölümünün döviz üzerinden olması ve kurdaki aşırı artısın etkisiyle maliyetler öngörülemeyecek şekilde artmıştır" ifadelerini kullandı.



"Etkin bir çalışma yürüteceğiz"

Yeni dönemde etkin bir çalışma gerçekleştireceklerini vurgulayan Mecnun Otyakmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"3 yıllık yönetim sürecimizde faaliyetlerimizi taraftarımıza tam olarak anlatamadığımız ve etkili bir iletişim kuramadığımız noktasında gelen eleştirilere hak veriyorum. Zira oluşan bu boşluğu tüm spekülasyonlar ve dedikodular doldurdu. Yeni dönemde etkin ve profesyonel bir iletişim çalışması yürüteceğimizin bilinmesini isterim."

Haberin Devamı

"Büyük işlere imza atacağız"

Yönetim kurulunda büyük değişiklik yapıldığını duyuran Otyakmaz, "2004 yılından beri Sivasspor’umuzun başkanlık görevini yürütmekteyim. Bu süre zarfında iyi kötü günlerimiz oldu. Nice sevinçler, üzüntüler yaşadık. Zaferler, mağlubiyetler yaşadık. Şimdi sizlere biraz da bütün bu olayları birlikte yaşadığım beraber yol yürüdüğüm arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlar ki şahsıma ve kulübümüze kurulan kumpas sonucu tutuklandığım zamanda da bu gemiyi terk etmeyip sancağı yere düşürmediler. Takımımız küme düştüğünde de görevlerinin hakkını onurlarıyla namuslarıyla verdiler. Ben onlardan razıyım, Allah onlardan razı olsun. Şimdi maalesef hazmedemedikleri bir takım olaylar sonucu çok yoruldular ve yeni yönetimde yer almayacaklar. Kendilerine bana 20 yıldır yaptıkları yol arkadaşlığı için şükranlarımı sunuyorum. Bu konuda çok üzgünüm. Yeni yönetim hem Sivasspor’un hem de Sivas iş dünyasının geleceğidir. Bu yönetimin enerjisi ile birlikte hatalarımızdan da ders alarak bütün eksikliklerimizi giderip yeni yeni bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız. Taraftarımızın desteği ile bu yönetimin büyük işlere imza atacağından en ufak bir şüphem yoktur" açıklamasında bulundu.



"Gururlu ve mutluyuz"

Haberin Devamı

Sivasspor Kulübü'nün 18 başkanı olduğunu söyleyen Mecnun Otyakmaz, "Hepimizin bildiği gibi önümüzde zorlu bir süreç var. Yeni yönetimimizin acilen ekonomik sorunları çözmek, teknik direktör sorununu halledip, transfere geçmek gerekiyor. Bunları başarabilmemiz için birlikte, beraberlik ve desteğe ihtiyacımız var. Biz bunu sağlamak için çok çalışacağız. Camiamızın desteği ile aşamayacağımız hiçbir engel yok. Sivasspor’un 19. başkanı olarak benden önceki 18 başkan ile aynı hayali paylaşıyorum. Zaferlerle, büyümeyle dolu bir gelecek. Her Sivassporlunun içinde Sivasspor’a hizmet etme arzusu vardır. Ben ve yönetici arkadaşlarım bu fırsata sahip olduğumuz için gururluyuz, mutluyuz" dedi.



"Hedefimiz Süper Lig kupasını almak"

Haberin Devamı

Başkan Otyakmaz son olarak hedeflerinin Süper Lig'i kazanmak olduğunu belirterek, "Zor bir dönemde göreve gelmekte birlikte altını çizerek söylüyorum ki, Sivasspor’a hizmetle geçen bir günden hiç pişmanlık duymadık. Nasip olursa görev süremizi tamamlamak ve bizden sonra bayrağı devralacak arkadaşlarımıza birlerle aynı heyecanı duyacakları projeler bırakmak istiyoruz. Sivasspor futbol takımının ana hedefi katıldığı her turnuvayı şampiyon tamamlamak ve müzemizde eksik olan Süper Lig kupasını Sivas’ımıza getirmektir" diye konuşu.



Rıza Çalımbay da katıldı

Kongreye Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve delegeler katıldı.



Yeni yönetim belirlendi

Haberin Devamı

Tek listeyle gidilen seçimde Mecnun Otyakmaz, yeni yönetim kuruluyla 3 yıllığına tekrar başkan olarak seçildi. Otyakmaz başkanlığındaki yönetim kurulunun asil üyeleri; Gökhan Karagöl, Bahattin Eken, Mehmet Akif Bağce, Yusuf Bozatlı, İbrahim Emre Mermer, Nurettin Yıldırım, Faruk Taşseten, Burak Özçoban, Erhan Ekici, Deniz Kızılırmak, Kürşad Ceylan, Ömer Yaman, Arif Kaleli ve İsmail Yıldız’dan oluştu.