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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 31.08.2020 - 16:34 | Son Güncelleme:

Sivasspor’da korona testleri negatif çıktı

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Sivasspor’da korona testleri negatif çıktı
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip ve futbolculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Gerede ilçesinde teknik ekip ve futbolculara dün Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize yapılan Kovid-19 testi sonuçlanmış, bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Sivasspor’da korona testleri negatif çıktı

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