Sivasspor’da korona testleri negatif çıktı

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Gerede ilçesinde teknik ekip ve futbolculara dün Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.



Açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize yapılan Kovid-19 testi sonuçlanmış, bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

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