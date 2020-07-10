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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 14:24,Son Güncelleme:

Sivasspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

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Sivasspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

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Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı idmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak uçakla İstanbul'a gidecek.

 

Sivassporda Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

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