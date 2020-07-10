Sivasspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.



Isınma koşusuyla başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı idmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak uçakla İstanbul'a gidecek.

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