Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt: "Hakem konuşmasına dikkat etsin"

Beşiktaş'ın attığı tartışmalı gol hakkında konuşan Yeşilyurt, maçın hakemi Arda Kardeşler'i de sert sözlerle eleştirdi.

Hakemin kendisine hakaret ettiğini iddia eden Yeşilyurt, "Bize karşı davranışları yanlış. Arda 'Hoca' demek istemiyorum, bana 'sus lan' diyor. Bunlar yanlış konuşmalar. Bizim hakkımız itiraz etmek. Hakkımız yeniyorsa konuşacağız. Sırf sahada değil ki, dışarıda da böyle. VAR diye bir şey var. Hakem, 1 metre yanda, 1 metre bile değil. Sivasspor'un hakkını yiyorlar. Ben buna izin vermem. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kendimi durdurmam lazım. Küçük çocuklar da var, izliyorlardır. Çok puan kaybediyoruz, böyle hakem hatalarından. Bu hataların önüne geçilebilir. Biz 1 dakika bekledik, 1 dakika neyi izlediler o zaman, pardon. Fotoğraf telefonuma geldi ve hemen gördüm. Bizim hakkımız yeniliyor. Ülkemizde VAR'ı da çözemedik. İnsandır hata yapar demek istiyorum da diyemiyorum da yani. Hakemler de konuşmalarına dikkat etsin. Biz de insanız, hakkımızı ararız." diye konuştu.