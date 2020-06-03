Sivasspor'da Denizlispor hazırlıkları sürüyor

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından bire bir dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.



Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

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