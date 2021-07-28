Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, Petrocub zaferinden emin

Otyakmaz, AA muhabirine, bu yıl Avrupa Kupaları'nda, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli bir periyodun kendilerini beklediğini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Petrocub'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Otyakmaz, "Deplasmandan avantajlı bir skorla geldik, iyi bir avantaj ele ettik. Bu turu geçtikten sonra iki ön eleme bizi bekliyor." dedi.

Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin zorlu bir periyoda gireceğine işaret ederek, "Zorlu bir periyot bizi bekliyor ama takımımızın da hazır olduğunu görüyorum ve bundan da mutluluk duyuyorum. Transferlerin erken gelmesi, ilk maça yetişmiş olmaları, önümüzdeki zorlu karşılaşmalarda rotasyon yapacak bir kadromuzun olması, bu zorlu sürece güvenle girmemizi sağlıyor. Teknik heyete, hocamıza güveniyoruz. İnşallah başarılı oluruz, verdiğimiz emeklerin karşılığını da alırız." diye konuştu.

Geçen sezona göre takımından bu sezon daha iyi sonuçlar beklediğini dile getiren Otyakmaz, "Bu sezon beşincilikten daha iyi sonuç bekliyorum. Özelikle Avrupa'da takım olarak guruplara kalmayı çok istiyoruz. Bunu başarabilirsek, ligde de ilk 5'in içinde olduğumuz taktirde bizi mutlu eden bir sezon olacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



- Transfer çalışmaları sürüyor

Kadrolarına bir yabancı oyuncu daha alarak transferi kapacaklarını anlatan Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Alacağımız yabancı oyuncunun çalışmaları sürüyor. Önümüzde 2-3 alternatif var. Bunlardan birini en kısa sürede bitirip transferi

tamamlayacağız. Hummalı bir çalışma yaşadık. Lig bitikten bir hafta sonra İstanbul'daki ofiste çalışmalar başladı. Sonra takım toplandı, teknik heyet ikiye bölündü, bir kısmı İstanbul'da bir kısmı Sivas'ta transferler için yoğun çaba harcadık. İlk maçada yetiştirdik. Bunun sonucunu da aldığımızı düşünüyorum. Erken gelen transferlerin maçtaki etkisini de gördüğümüzü düşünüyorum."

Otyakmaz, ayrıca Pedro Henrique transferini çok istediklerinin altını çizerek, transfer de büyük emeği olan Serkan Aydın'a teşekkür etti.



- "Taraftarın çok büyük önemi var"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stadyumlarda taraftarlardan yoksun maçlar oynadıklarını ve bunun her takım için dezavantaj olduğunu anımsatan Otyakmaz, şöyle devam etti:

"Özelikle geçen sezon içerideki karşılaşmalarda çok sayıda mağlubiyet aldık. Belki de daha üst sıralarda bitirecektik ligi ama salgın engel teşkil etti çünkü taraftarın çok büyük önemi var. Uzun zamandır da taraftarımıza hasret ve uzak kaldık. Petrocub karşılaşmasında localarda yüzde yüz, tribünlerde yüzde eli kapasiteyle buluşacağız. Bu karşılaşma çok önemli. Hem Galatasaray'ın PSV ile yapacağı karşılaşma hem de bizim yapacağımız karşılaşma, lig için bir değer oluşturacak. Buradaki atmosfer pandemi kurallarına göre rahatsız edici bir durum oluşturursa bundan sonraki maçlarda seyircisiz oynamaya kadar gidecek olaylar silsilesi başlatabilir. Perşembe günü gelecek taraftarımızın mutlaka yanındaki koltuğu boş bırakarak yüzde elli kapasiteyle izlemelerinin Süper Lig için de çok büyük öneminin olduğunu düşünüyorum. Taraftarımızı, sorumluluk sahibi şekilde takımımızı desteklemeye davet ediyoruz."

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...