Sivasspor’da Bartuğ Elmaz şoku! Omzu çıktı, ambulansla hastaneye kaldırıldı...

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Sivasspor ile Pendikspor'un karşılaştığı Süper Lig'in 27. hafta maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Karşılaşmanın 5. dakikasında genç oyuncu Bartuğ Elmaz, Pendiksporlu futbolcu Nuno Sequeira ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve omzu çıktı.
Ayağa kalkamayan futbolcu ambulansla hastaneye götürüldü.
Kırmızı-beyazlı oyuncunun bilincinin açık olduğu ve hastanede MR'nın çekildiği öğrenildi.
Öte yandan maça devam edemeyen oyuncunun yerine Charis Charisis dahil oldu.
Sivasspor'da omzu çıkan Bartuğ Elmaz, oyuna devam edemedi.— Spor Arena (@sporarena) February 25, 2024
Ambulansla hastaneye götürüldü.pic.twitter.com/lihnBDcNT1