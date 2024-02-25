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Sivasspor’da Bartuğ Elmaz şoku! Omzu çıktı, ambulansla hastaneye kaldırıldı...

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Bartuğ Elmaz#Pendikspor
Sivasspor’da Bartuğ Elmaz şoku Omzu çıktı, ambulansla hastaneye kaldırıldı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 14:26

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Sivasspor-Pendikspor maçında kırmızı-beyazlıların futbolcusu Bartuğ Elmaz, ikili mücadele sonrası sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Sivasspor ile Pendikspor'un karşılaştığı Süper Lig'in 27. hafta maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında genç oyuncu Bartuğ Elmaz, Pendiksporlu futbolcu Nuno Sequeira ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve omzu çıktı.

Ayağa kalkamayan futbolcu ambulansla hastaneye götürüldü.

Sivasspor’da Bartuğ Elmaz şoku Omzu çıktı, ambulansla hastaneye kaldırıldı...

Kırmızı-beyazlı oyuncunun bilincinin açık olduğu ve hastanede MR'nın çekildiği öğrenildi.

Öte yandan maça devam edemeyen oyuncunun yerine Charis Charisis dahil oldu.

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#Sivasspor#Bartuğ Elmaz#Pendikspor

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