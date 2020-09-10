Sivasspor'da Alanyaspor mesaisi sürüyor

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.



Sivasspor yarınki antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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