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GeriFutbol Sivasspor'a Dinamo Batum rövanşı öncesi 5 müjde
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.08.2021 - 14:41 | Son Güncelleme:

Sivasspor'a Dinamo Batum rövanşı öncesi 5 müjde

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Sivasspor'a Dinamo Batum rövanşı öncesi 5 müjde

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Dinamo Batum ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam eden idman, hücum ve savunma çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı. 

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Fildişi Sahili ile mücadele eden Max Gradel ile sakatlıkları geçen Samba Camara, Isaac Cofie, Ahmet Oğuz ve Erdoğan Yeşilyurt da takımla çalıştı.

Sivasspor ile Dinamo Batum, 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspora Dinamo Batum rövanşı öncesi 5 müjde

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