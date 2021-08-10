Sivasspor'a Dinamo Batum rövanşı öncesi 5 müjde

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla devam eden idman, hücum ve savunma çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

5 İSİM TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Fildişi Sahili ile mücadele eden Max Gradel ile sakatlıkları geçen Samba Camara, Isaac Cofie, Ahmet Oğuz ve Erdoğan Yeşilyurt da takımla çalıştı.

Sivasspor ile Dinamo Batum, 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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