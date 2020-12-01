MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı
GeriFutbol Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 13:59 | Son Güncelleme:

Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı
Abone Olgoogle-news

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında perşembe günü İspanya temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 10. hafta maçında dün sahasında oynadığı Göztepe maçının ardından ara vermeyen Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Göztepe maçında forma giyen sporcular yenileme çalışması yaparken, diğer sporcular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı.

Bir süredir antrenmanlara katılamayan Ziya Erdal ve Fayçal Fajr de çalışmalarda yer aldı. Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Villarreal 3 Aralık Perşembe günü saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Villarreal maçının hazırlıklarına başladı

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle