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Sivasspor, Tigres'ten Jordy Caicedo'yu kiraladı

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#Transfer#Sivasspor#Jordy Caicedo
Sivasspor, Tigresten Jordy Caicedoyu kiraladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 16:27

Sivasspor, 25 yaşındaki santrfor Jordy Caicedo'yu renklerine bağladı.

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Sivasspor, Ekvadorlu santrfor Jordy Caicedo'nun sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Meksika ekibi Tigres UANL ile anlaşmaya vardı.

Bugün Sivas'a gelen Caicedo, Başkanvekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde kendisini 6 aylığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Oyuncunun satın alma opsiyonu da Sivasspor'a ait.

Sivasspor, Tigresten Jordy Caicedoyu kiraladı

Jordy Caicedo kimdir?

Caicedo, futbola CS Norte America takımında başladı. Ardından Norte America, Deportivo Azogues, CD El Nacional, EC Vitoria ve CSKA-Sofia'da forma giyen Jordy Caicedo, bu sezonun ilk yarısında Meksika'da Tigres UANL'de top koşturdu.

Kariyerinde 201 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 55 kez gol sevinci yaşarken, 11 de asist yaptı.

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#Transfer#Sivasspor#Jordy Caicedo

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