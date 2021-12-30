Sivasspor MKE Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Sivasspor , yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 8 eksik var.

Sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye, Fredrik Ulvestad, Jorge Felix, Sefa Yılmaz, Hakan Arslan, Ziya Erdal ve ülkelerinin milli takımlarına giden Max Gradel ile Fayçal Fajr Ankaragücü’ne karşı forma giyemeyecek.

SİVASSPOR MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü (bugün) MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 17:00'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.