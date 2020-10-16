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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 10:04 | Son Güncelleme:

Sivasspor, Kayserispor'a konuk olacak! Tek eksik Appindangoye...

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Sivasspor, Kayserispor'a konuk olacak! Tek eksik Appindangoye...
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, ardından Kayseri'ye gidecek. 

Ligin 4. haftasını bay geçen kırmızı-beyazlı ekip, 4 puanla 13. sırada yer alırken, Kayserispor ise 6 puanla 10. sırada bulunuyor.

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye'nin sakatlığı sürerken, cezalı futbolcu bulunmuyor.

 

Sivasspor, Kayserispora konuk olacak Tek eksik Appindangoye...

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