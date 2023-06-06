Sivasspor ile Kayserispor yenişemedi

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Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Sivasspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor'un golünü 10. dakikada Caner Osmanpaşa atarken Kayserispor'un golünü ise 18. dakikada Uzodimma kaydetti.

Sivasspor ligi 41 puan ile tamamlarken, konuk Kayserispor ise 47 puanla sezonu bitirdi.



1’inci dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Charisis’in kaleye gönderdiği şutu kaleci Bilal iki hamlede kontrol etti.



8’inci dakikada soldan Uğur’un pasında topla buluşan Erdoğan’ın ceza alanı dışından şutu üstten auta gitti.



10’uncu dakikada soldan Erdoğan’ın ceza alanına ortaladığı topu arka direkte Camara kafayla indirdi. James’in vuruşunda savunmadan seken topa kale önünde son dokunan Caner oldu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.



14’üncü dakikada ceza alanı dışından Ramazan sert vurdu, top yandan dışarı gitti.



17’nci dakikada ceza alanı dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Erdoğan kullandı. Doğrudan kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.



18’inci dakikada soldan Mane’nin uzun mesafeli pasında orta alanda topla buluşan Ramazan sağdan ceza alanına giren Uzodimma’yı gördü. Uzodimma kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-1.



45’inci dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Emre’nin sol ayağıyla yerden vuruşunda kaleci Bilal topu kontrol etti.



50’nci dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan İlhan’ın yerden şutunda topu elinden sektiren kaleci Muammer ikinci hamlede meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.



53’üncü dakikada Leke James’le duvar pası yapan ve sağdan ceza alanına giren Robin’in şutunda top üst direkten oyun alanı dışına çıktı.



54’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Mane’nin yerden şutu yandan auta gitti.



77’nci dakikada ceza alanında topla buluşan Mane’nin yerden vuruşunda kaleciyi geçen topu savunmada Charisis uzaklaştırdı.



82’nci dakikada Ahmed Musa ceza alanı önünde önünü boşaltıp sol ayağı ile kaleyi denedi, top yandan auta gitti.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.