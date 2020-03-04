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Futbol
Haber Giriş: 04.03.2020 - 11:53,Son Güncelleme:/

Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı!

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Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi açıklandı!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 25. hafta oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Ocak Cuma:
20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

7 Ocak Cumartesi:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır
17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Halis Özkahya
17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: Zorbay Küçük

8 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek
16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

9 Ocak Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

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