Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 25. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadın'danki maç öncesi Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray'ın 48 puanı bulunuyor. İşte, Sivasspor Galatasaray maçı hakkında tüm merak edilenler...

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı, 8 Mart Pazar akşamı oynanacak. Yeni 4 Eylül Stadın'da saat 19:00'da başlayacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele Bein Sports'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

"BİZİM İÇİN FİNAL NİTELİĞİNDE"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Ligde Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya değinen Çalımbay, şunları kaydetti:

"Burada bizim en çok ihtiyacımız olan şey taraftar. Bu maça her türlü hazırlıklı gelmeliyiz. Biz, oyuncular, yönetim, taraftar, herkes hazır olmalı. Hatta maçı yönetecek hakem arkadaşımızın bile çok iyi olması gerekiyor. Galatasaray maçı bizim için final niteliğinde. Ligin sonuna doğru gelirken, sahamızda oynayacağımız maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın gücünü biliyoruz, oyuncularını biliyoruz. Galatasaray takımının son çıkışlarını biliyoruz tabii ki ona göre hareket edeceğiz. Sahamızda en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Buradaki en büyük gücümüz de taraftarımız olacak."