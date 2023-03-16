Canlı Anlatım: Sivasspor Fiorentina maçı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. İtalya'daki karşılaşmayı Fiorentina 1-0'lık skorla kazanmıştı.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Sivasspor: 0

Fiorentina: 0

Goller

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı’nın tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli maçta takıma destek vermek için hazırlanıyor.

Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran Sivasspor taraftarları, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Caicedo.

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Fiorentina: Terracciano; Dodô, Milenkovic, Quarta, Ranieri; Amrabat, Mandragora, Bonaventura; Ikoné, Cabral, Nico González.

Fiorentina, 2000'den bu yana Avrupa kupalarında ilk ayağını kazandığı altı eleme turunun beşinde yoluna devam eden taraf oldu. İtalya temsilcisi, elendiği tek eşleşmeyi 2016/17'de Mönchengladbach ile Avrupa Ligi son 32 turunda oynadı. Bu sezon Konferans Ligi'nde en fazla isabetli şut çeken takım Fiorentina. Sivasspor ise kalesine en fazla isabetli şut gelen takım olmasına rağmen kalesindeki gol beklentisi ile yediği gol sayısı arasında pozitif anlamda en büyük fark olan ekip. Konferans Ligi'nde yoluna devam eden takımlar arasında Lech Poznan'ın ardından girdiği net gol pozisyonlarını en yüksek oranda gole çeviren takım Sivasspor. Bu sezon Konferans Ligi'nde Sivasspor'un en fazla golde payı bulunan oyuncusu olan Max-Alain Gradel, bu gol katkılarından sadece birini iç sahada verebildi.

Eşleşmenin ilk maçında Fiorentina'nın galibiyet golünü atan Antonin Barak, Avrupa kupası kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşamak istiyor. Bu sezon Konferans Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu Luka Jovic. Jovic'in takım arkadaşları Cristiano Birag

SİVASSPOR FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Sivasspor Fiorentina maçı bu akşam saat 20:45'te başladı. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.