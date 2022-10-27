Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı Anlatım: Sivasspor Cluj maçı

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor-Cluj Maçı#Sivasspor Cluj Maçı Ne Zaman#Sivasspor Cluj Maçı Hangi Kanalda
Canlı Anlatım: Sivasspor Cluj maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 12:15

UEFA Avrupa Konferans Ligi beşinci hafta maçında Sivasspor ile Cluj karşı karşıya gelecek.

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor ile Cluj kozlarını paylaşacak.

İkinci yarı oynanıyor

Sivasspor: 3

Cluj: 0

Goller: 22' Yatabare, 65' Gradel, 73' Yatabare

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sabia'nın göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Scuffet gole izin vermedi.

15. dakikada Saba, ceza sahası çizgisinin gerisinden kullandığı serbest vuruşta kaleyi hedef aldı. Scuffet topu parmak uçları ile çelmeyi başardı.

22. dakikada Sabia’nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada altı pas çizgisinde topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

29. dakikada Roger’in kale çizgisine pasında Janga dokundu, kaleci Ali Şaşal köşeden son anda topu çıkartmayı başardı

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Keita, Njie, Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare.

Haberin Devamı

Cluj: Scuffet, Manea, Matias, Kolinger, Camora, Adjei-Boateng, Muhar, Cvek, Deac, Roger, Janga.

SİVASSPOR - CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor Cluj maçı saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıyor. Norveçli hakem Rohit Saggi'nin yöneteceği maç TV 8,5 ve EXXEN'den canlı olarak izlenebiliyor.

Karşılaşmada Geir Isaksen ve Morten Jensen​​​​​​​ ise yardımcı hakem olarak görev alacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor-Cluj Maçı#Sivasspor Cluj Maçı Ne Zaman#Sivasspor Cluj Maçı Hangi Kanalda

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek