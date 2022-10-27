Canlı Anlatım: Sivasspor Cluj maçı

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UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor ile Cluj kozlarını paylaşacak.

İkinci yarı oynanıyor

Sivasspor: 3

Cluj: 0

Goller: 22' Yatabare, 65' Gradel, 73' Yatabare

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sabia'nın göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta kaleci Scuffet gole izin vermedi.

15. dakikada Saba, ceza sahası çizgisinin gerisinden kullandığı serbest vuruşta kaleyi hedef aldı. Scuffet topu parmak uçları ile çelmeyi başardı.

22. dakikada Sabia’nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada altı pas çizgisinde topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

29. dakikada Roger’in kale çizgisine pasında Janga dokundu, kaleci Ali Şaşal köşeden son anda topu çıkartmayı başardı

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Keita, Njie, Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare.

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Cluj: Scuffet, Manea, Matias, Kolinger, Camora, Adjei-Boateng, Muhar, Cvek, Deac, Roger, Janga.

SİVASSPOR - CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor Cluj maçı saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanıyor. Norveçli hakem Rohit Saggi'nin yöneteceği maç TV 8,5 ve EXXEN'den canlı olarak izlenebiliyor.

Karşılaşmada Geir Isaksen ve Morten Jensen​​​​​​​ ise yardımcı hakem olarak görev alacak.