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Sivasspor-Beşiktaş maçında N'Koudou'nun formasında neden arma yoktu? Sebebi anlaşıldı

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#Beşiktaş#Sivasspor#N'koudou
Sivasspor-Beşiktaş maçında NKoudounun formasında neden arma yoktu Sebebi anlaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 08:25

Beşiktaş'ın Sivasspor ile deplasmanda oynadığı mücadelenin ilk yarısında Kevin N'Koudou'nun formasında Beşiktaş armasının yer almama sebebi oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Yiğidolar 1-0'lık skorla kazandı.

ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜ

Maçın ilk yarısında ise enteresan görüntü ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Kevin N'Koudou formasında arma olmaması dikkat çekti. 

Müsabakanın ilk 45 dakikasında N'Koudou formasında Beşiktaş arması yer almadığı görüldü.

Bu görüntünün ardından ise sosyal medyada N'Koudou'nun formasında amblem olmaması siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.

Sivasspor-Beşiktaş maçında NKoudounun formasında neden arma yoktu Sebebi anlaşıldı

SEBEBİ ANLAŞILDI

N'Koudou'nun formasındaki armanın, ikili mücadele nedeniyle söküldüğü öğrenildi.

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Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maçta sahaya çıkan N'Koudou, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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#Beşiktaş#Sivasspor#N'koudou

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