Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 36. hafta Sivasspor Başakşehir maçı canlı izle bilgisi

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Başakşehir bugün Sivaspor maçından galibiyetle ayrılarak sezonu ilk üç takım arasında tamamlamak istiyor. Sivasspor ise ligin sona ermesine 3 hafta kala puan sıralamasında daha yukarıları hedefliyor Sivasspor - Başakşehir mücadelesini Bahattin Şimşek yönetecek. Peki, Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte maçın detayları...

SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor- Başakşehir maçı 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Mücadeleyi beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetirken yardımcılıklarını ise Hakan Karabalcık ve Mehmet Akıncık yapacak.