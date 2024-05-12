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Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 36. hafta Sivasspor Başakşehir maçı canlı izle bilgisi

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Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Süper Lig 36. hafta Sivasspor Başakşehir maçı canlı izle bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 12:00

Trendyol Süper Lig 36. hafta karşılaşmaları arasında bugün Sivasspor Başakşehir maçı da yer alıyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, Beşiktaş’ı geride bırakarak 4. sıraya yükseldi. Futbolseverler maçın detaylarını merak ediyorlar. Peki, Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 36. hafta Sivasspor Başakşehir maçı canlı izle bilgisi

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Başakşehir bugün Sivaspor maçından galibiyetle ayrılarak sezonu ilk üç takım arasında tamamlamak istiyor. Sivasspor ise ligin sona ermesine 3 hafta kala puan sıralamasında daha yukarıları hedefliyor Sivasspor - Başakşehir mücadelesini Bahattin Şimşek yönetecek. Peki, Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte maçın detayları...

SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor- Başakşehir maçı 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Mücadeleyi beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetirken yardımcılıklarını ise Hakan Karabalcık ve Mehmet Akıncık yapacak.

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