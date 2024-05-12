Trabzonspor 3-0 İstanbulspor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 36. hafta maçında Trabzonspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta seyircisiz oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Trabzonspor'un gollerini 6 ve 7. dakikalarda Onuachu, 49. dakikada Meunier kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 61'e yükseltti. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor ise 16 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



6. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Mücahit Serbest'in solundan ağlarla buluştu. 1-0

7. dakikada Racine Coly'in ayağı kayması sonucu topu kapan Visca, pasını Onuachu'ya aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti. 2-0

37. dakikada Mendy'in ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Mücahit Serbest'ten döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

42. dakikada Pepe rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Mücahit Serbest meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)



49. dakikada Visca'nın pasında topla buluşan Meunier'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 3-0

85. dakikada Loshaj’ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Emrehan Gedikli’nin şutunda top kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.