Sivasspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Liderlik koltuğu kimin olacak?

Sivasspor, Başakşehir karşısında galibiyet için taraftar ve alışık olduğu hava şartları avantajını kullanacak. -11 derecede oynanacak olan karşılaşmada parola 3 puan olacak. Konuk Başakşehir, 3 puan alması halinde liderlik koltuğunun yeni sahibi olacak. Peki, Sivasspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

SİVASSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 21. Hafta mücadelesinde Sivaspor, Başakşehir'i konuk edecek. 9 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, ligde 20 haftalık periyotta tüm maçlarda fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Süper Lig'de 41 puanla zirvede yer alan kırmızı-beyazlılar, gol yollarındaki etkinliğiyle de dikkati çekiyor.



Bu sezon ligde geride kalan 20 haftada tüm maçlarda fileleri havalandıran Sivas ekibi, gruptaki 17 takıma karşı da gol sevinci yaşadı.



Sivasspor, Süper Lig'de Trabzonspor (43) ve Aytemiz Alanyaspor'un (40) ardından 39 golle Fenerbahçe ve Başakşehir ile birlikte en fazla gol atma başarısı gösteren ekipler arasında yer aldı.



Zirve mücadelesi veren ekiplerden Trabzonspor 1, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş 3'er, Fenerbahçe 4, Galatasaray 5, Aytemiz Alanyaspor ise 6 maçta gol atamadı.



Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden 78 takım arasından sadece Premier Lig lideri Liverpool ve Bundesliga'nın zirvesinde yer alan Bayern Münih, Sivasspor ile aynı başarılı istatistiğe imza attı.



Liverpool 25 maçta, Bayern Münih ise 20 maçın tamamında gol sevinci yaşadı. İngiltere temsilcisi Liverpool 60, Alman ekibi Bayern Münih ise 58 gol kaydetti.



SİVASSPOR'DA SÜPER LİG TARİHİNİN EN GOLLÜ SEZONU



Sivasspor, Süper Lig tarihinde 20. haftalar itibariyle 39 gole ulaşarak bu periyotta tarihi bir başarı yakaladı.



Süper Lig'e tarihinde ilk kez 2005-2006 sezonunda yükselen kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde geride kalan süreçte ligin en fazla gol atan takımları arasında yer almayı başardı.



Rakip fileleri 39 kez havalandırma başarısı gösteren Sivasspor, 14. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de 20 maçlık periyotta en iyi hücum performansını sergiledi.



Ligde 20'nci haftalar itibarıyla Brezilyalı teknik direktör Roberto Carlos'un çalıştırdığı 2013-2014 sezonunda 36 gole ulaşan Demir Grup Sivasspor, şampiyonluk mücadelesi verdiği 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında ise 33'er gol atmıştı.



Ligde her maçta gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar, maç başı 1,95 gol ortalamasıyla oynuyor.



SİVASSPOR'UN GOLLERİNDE YATABARE İMZASI



Demir Grup Sivasspor'un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, ligin geride kalan bölümünde attığı gollerle takımının başarısında önemli rol üstlendi.



Sivas ekibinin sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan transfer ettiği ve 20 haftalık periyotta 8 golle takıma önemli katkı sağlayan 33 yaşındaki Yatabare, Beşiktaş (2), Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.



Sivasspor'da Emre Kılınç 6, Fernando ve Hakan Arslan beşer, Arouna Kone, Erdoğan Yeşilyurt ve Mert Hakan Yandaş dörder, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal ve Yasin Öztekin birer golle takımına katkı sağladı.

RIZA ÇALIMBAY'DAN SAAT TEPKİSİ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı ile saatlerine tepki gösterdi.



Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki gün saat 20.30'da Antalyaspor ile karşılaştıkları için o karşılaşmada forma giyen oyuncularına dün izin verdiğini söyledi.

Ligde 9 Şubat Pazar günü Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmaya bu sebeple tam kadro hazırlanamadıklarına vurgu yapan Çalımbay, "Hazırlık derseniz yapamıyoruz. Şu anda geldik ve oynamayan arkadaşlarımız antrenman yapıyor, diğer arkadaşlarımız dinleniyor. Pazar günü Başakşehir ile final maçı gibi bir maç oynayacaklar. Bunu yapanların kabahati, nasıl bir program yapıyorlarsa, nasıl sıkıştırıyorlarsa anlamıyorum." diye konuştu.



Medipol Başakşehir ile yapacakları karşılaşmanın saatinin 16.00 olduğunu, kupa maçının saatinin ise 20.30 olduğunu anımsatan Çalımbay, "Şu anda bile sahada soğuktan zor duruyoruz. İnsanlar nasıl maça gelecek, ben anlamıyorum. Şu anda zor şartlar altında hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.



"PES ETMEYECEĞİZ"



Lig ve kupa maçlarının gün ile saatleri konusunda Türkiye Futbol Federasyonundan anlayış beklediklerine değinen Çalımbay, şunları kaydetti:



"Bizim bayağı sıkıntılarımız var. Hem federasyon hem yayıncı kuruluş hem de kupadaki yayıncı kuruluş biraz anlayışlı olurlarsa... Şu maçları Sivas'ın şartlarına göre verirlerse bizim için çok çok iyi olur. Bizi sanki istemiyorlar gibi, zorda kalsınlar istiyorlar gibi. Zaten şu anda da zorda kaldık ama pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar, götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Sadece benim bütün herkese söylediğim, gece 20.30'da Sivas'a maç verilmez. O saate maç verildiği zaman o soğukta, karda, kışta kimsenin ne yapacağı belli olmaz. Kupa maçının rövanşından 1,5 gün sonra da ligde Trabzonspor maçını oynayacağız. Günleri var, vakitleri var. Bizim maçı perşembe değil de hiç değilse bir gün önce, hatta iki gün önceye çekebilirler. Bizim için çok büyük avantaj olur. Yoksa bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz."



SKULETİC'İN PARMAĞI KIRILDI



Geçtiğimiz günlerde oynanan kupa maçında forvet oyuncuları Petar Skuletic'in rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında parmağının kırıldığını ve ameliyat edileceğini dile getiren Çalımbay, takımda Marcelo Goiano'nun, Arouna Kone'nin ve Emre Kılınç'ın sakatlıklarının bulunduğunu ifade etti.



Medipol Başakşehir ile final niteliğinde bir maç oynayacaklarına vurgu yapan Çalımbay, eksik ve cezalı futbolcuların sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.