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Sivasspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Sivasspor#Başakşehir#Sivas Başakşehir
Sivasspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Sivasspor Başakşehir maçı, üst sıralara oynayarak Avrupa Kupalarında yer bulmak isteyen iki takım için de önem arz ediyor. 41 puanla 12'nci sırada yer alan Sivasspor, 50 puanla 5'inci sırada yer alan Başakşehir karşısında galibiyet arayacak. Peki, Sivasspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Sivasspor Başakşehir maçı, son haftalarda olumlu sonuçlar alan ev sahibi ekip için avantajı koruma mücadelesi olacak. 41 kez karşılaşan iki takım, bu karşılaşmalardan 13 kez beraberlikle ayrıldı. Peki, Sivasspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

SİVASSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 31'inci Hafta mücadelesinde Sivasspor, Başakşehir'i konuk edecek. 10 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

DG Sivasspor'a iki kötü haber birden geldi. Kulüpten yapılan açıklamada golcü oyuncu Pedro Henrique ve kaleci Muammer Yıldırım’ın sakatlandığı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor’da sakatlık şoku yaşandı. Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, futbolcu Pedro Henrique ile kaleci Muammer Yıldırım’ın sakatlandığını duyurdu.

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#Sivasspor#Başakşehir#Sivas Başakşehir

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