Sivasspor, Avrupa arenasında! Villarreal deplasmanında iddaa'da galibiyetlerine...

Bu bir ilandır

VILLARREAL

- Son olarak La Liga'da Valencia'yı 2-1 yenen Villarreal'de Pervis Estupinan, Dani Parejo ve Gerard Moreno gibi önemli isimler sakatlıkları nedeniyle Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

- Aynı maçta kenardan oyuna dahil olan Francis Coquelin'in ilk 11 başlayıp başlamayacağını maç saati öğreneceğiz.

- TD Unai Emery'nin en önemli gol silahı kuşkusuz Paco Alcacer olacak. Barcelona'dan fark yedikten sonra Atletico'ya geçit vermeyip Valencia'yı devirmeleri takımdaki moralleri yükseltti.

- Emery; "Sivasspor'a saygı duyarak oynamalıyız. Heyecanlı ve hırslıyız..." dedi.

SİVASSPOR

- Süper Lig'de yeni sezona 4 maçta 7 puanlık bir giriş yapan Sivasspor, Avrupa arenasında bu yıl ilk kez sahneye çıkacak.

- Sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt ile koronavirüs karantinasındaki Casimir Ninga deplasman kafilesinde yer almadı.

- TD Rıza Çalımbay'ın hücum kanatlarında Yasin Öztekin ve Max Gradel'e görev vermesi, en ileride ise Mustapha Yatabare ile maça başlaması bekleniyor. Olarenwaju Kayode gizli silah olacak.

- Çalımbay; "Gruptaki en zor maçımıza çıkacağız ama ilk maçlar hiçbir zaman belli olmaz..." açıklamasında bulundu.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- UEFA Avrupa Ligi'nin bugünkü formatına geçtiği 2009'dan bu yana en fazla maça çıkan takım Villarreal! (74 maç)

- Villarreal'in son 5 maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti.

- Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk kez boy gösterecek. Kupa 2'nin güncel formatına geçtiği 2009'dan bu yana grup aşamasındaki ilk maçına deplasmanda çıkan 2 Türk takımı da sahadan galip ayrılmıştı. (Galatasaray & Trabzonspor)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Villarreal Kazanır" oldu!

%35'lik kesim Yiğidolar'ın İspanya'dan eli boş döneceğini düşünüyor...

%19'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Sivasspor, Villarreal'e nasıl hazırlandı? İzleyelim...