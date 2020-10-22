Sivasspor, Avrupa arenasında! Villarreal deplasmanında iddaa'da galibiyetlerine...
Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, İspanya'da Unai Emery yönetimindeki Villarreal'e konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, kaybeden tüm iddaa kuponlarınıza %3'e varan iade sadece Misli.com'da!
Bu bir ilandır
VILLARREAL
- Son olarak La Liga'da Valencia'yı 2-1 yenen Villarreal'de Pervis Estupinan, Dani Parejo ve Gerard Moreno gibi önemli isimler sakatlıkları nedeniyle Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
- Aynı maçta kenardan oyuna dahil olan Francis Coquelin'in ilk 11 başlayıp başlamayacağını maç saati öğreneceğiz.
- TD Unai Emery'nin en önemli gol silahı kuşkusuz Paco Alcacer olacak. Barcelona'dan fark yedikten sonra Atletico'ya geçit vermeyip Valencia'yı devirmeleri takımdaki moralleri yükseltti.
- Emery; "Sivasspor'a saygı duyarak oynamalıyız. Heyecanlı ve hırslıyız..." dedi.
SİVASSPOR
- Süper Lig'de yeni sezona 4 maçta 7 puanlık bir giriş yapan Sivasspor, Avrupa arenasında bu yıl ilk kez sahneye çıkacak.
- Sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt ile koronavirüs karantinasındaki Casimir Ninga deplasman kafilesinde yer almadı.
- TD Rıza Çalımbay'ın hücum kanatlarında Yasin Öztekin ve Max Gradel'e görev vermesi, en ileride ise Mustapha Yatabare ile maça başlaması bekleniyor. Olarenwaju Kayode gizli silah olacak.
- Çalımbay; "Gruptaki en zor maçımıza çıkacağız ama ilk maçlar hiçbir zaman belli olmaz..." açıklamasında bulundu.
CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- UEFA Avrupa Ligi'nin bugünkü formatına geçtiği 2009'dan bu yana en fazla maça çıkan takım Villarreal! (74 maç)
- Villarreal'in son 5 maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti.
- Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk kez boy gösterecek. Kupa 2'nin güncel formatına geçtiği 2009'dan bu yana grup aşamasındaki ilk maçına deplasmanda çıkan 2 Türk takımı da sahadan galip ayrılmıştı. (Galatasaray & Trabzonspor)
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Sivasspor, Villarreal'e nasıl hazırlandı? İzleyelim...
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