Canlı: Sivasspor - Antalyaspor maçı

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Sivasspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Sivasspor 0-2 Antalyaspor

Goller: 18' Erdoğan Yeşilyurt (K.K), 25' Haji Wright

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada serbest atışla ceza sahası içerisinde topla buluşan Larsson kaleyi hedef aldı. Kaleci Ali Şaşal topu çıkartmayı başardı.

6. dakikada Erdoğan’ın ortasında ceza sahası içerisindeki Yatabare kafasıyla dokundu. Kaleci Alperen topa hakim oldu.

18. dakikada Sivasspor ceza sahası içerisinde Larsson, Güray paslaşmasında Erdoğan’a çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

25. dakikada Larsson’un pasında topu kazanan Wright kaleci Ali Şaşal’ı geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-2

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Erdoğan, Keita, Hakan, Dia Saba, Njie, Yatabare, Gradel

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Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Luyindama, Kudryashov, Fernando, Ufuk, Larsson, Nakajima, Güray, Haji Wright

Sivasspor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının ikisini kaybeden Antalyaspor, bu dönemde kaybettiği iki karşılaşmada da kalesinde 2+ gol gördü. Antalya ekibi, bu süreçteki galibiyetlerinin ikisinde kalesini gole kapatırken bu randevularda 2+ gole izin vermedi. Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Giresunspor'u 3-0 mağlup eden Sivasspor, 2020 yılından bu yana iç sahada sadece bir kez üst üste iki karşılaşmayı kayıpsız geçti. Yiğidolar, üst üste iki galibiyet aldığı son dönemdeki iki mücadelede de kalesini gole kapattı.

Süper Lig deplasmanlarındaki son üç maçını kaybeden Antalyaspor, bu randevularda kalesinde toplam dokuz gol gördü. Akdeniz temsilcisi, Nuri Şahin döneminde daha önce üst üste dış saha mağlubiyetleri aldığı tek dönemde altı karşılaşma süren bir puan hasreti yaşamıştı. Bu sezon Süper Lig'de 10 puan kazanan Sivasspor, 11'inci maçlar itibarıyla daha az puan topladığı son sezon olan 2015/16'da küme düşmekten kurtulamadı.

Son 19 Süper Lig maçının sadece birinde gol yemeyen Antalyaspor, bu dönemde kalesinde toplam 31 gol gördü. Akdeniz ekibi, bu süreçten önceki yedi karşılaşmanın altısında kalesini gole kapatırken Sivasspor'u ağırladığı karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanmıştı. Bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalık bölümünde Sivasspor'dan daha az gol yiyen bir takım bulunmuyor. Bu dönemde karşılaşmaların son 15 dakikalık diliminde Antalyaspor'dan daha fazla gol atan ise sadece iki takım bulunuyor: Alanyaspor & Fenerbahçe.

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Ligdeki son iki maçında da gol atan Sivasspor oyuncusu Fernando, Younes Belhanda ve Anastasios Bakasetas'ın ardından bu sezon Süper Lig'de 3+ karşılaşmalık seri yakalayan üçüncü orta saha olmayı hedefliyor. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 maçta yedi gol atan Haji Wright, Opta'nın detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana bir sezonda Antalyaspor formasıyla 10+ maça çıkan oyuncular arasında en yüksek gol ortalamasını yakalayan isim konumunda.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Süper Lig kariyerinde 20+ kez karşılaştığı rakipleri arasında en düşük mağlubiyet oranına sahip olduğu rakibi Antalyaspor. Tecrübeli çalıştırıcının, aynı zamanda bu takımlar arasında Antalyaspor'dan daha yüksek galibiyet oranına sahip olduğu bir takım bulunmuyor.

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SİVASSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Antalyaspor maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.