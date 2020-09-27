Sivasspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Sivasspor Ankaragücü maçı için geri sayım başladı. Süper Lig 2020-2021 Sezonu’nun 3. hafta maçında bugün DG Sivasspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Maç BeIN Sports 2’den canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Ankaragücü maçı 27 Eylül’de saat 16.00’da başlayacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak olan Sivasspor Ankaragücü maçı BeIN Sports 2’den canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev alacak.

Süper Lig 20202021 Sezonu’nun 3. hafta maçında bugün sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek DG Sivasspor, dün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve açmagerme hareketleriyle başladı. Ardından top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızıbeyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar ile şut çalışması yaptı.

MKE ANKARAGÜCÜ, EMRE GÜRAL'I KADROSUNA KATTI

MKE Ankaragücü, Emre Güral ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı belirtildi.

MKE Ankaragücü'nün başarısı için yoğun emek harcandığını ifade eden Fatih Mert, Emre Güral'ı Ankaragücü'ne kazandırdığı için mutlu olduğunu aktardı.

Emre Güral da sarı-lacivertli camiada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.