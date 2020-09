Sivasspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 10'uncu mücadele!

Süper Lig'in 2 iddialı takımı Sivasspor ve Alanyaspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda çetin bir mücadele verecek. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile oynadıkları son maçtan 1-0 galibiyetle ayrılan Sivasspor, 2020-2021 sezonunda yine galibiyet parolası ile sahada olacak. Peki, Sivaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

SİVASSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 1. Hafta mücadelesinde Sivasspor, Alanyaspor'u konuk edecek. 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MSB’DEN AYTEMİZ ALANYASPORA TEŞEKKÜR



MİLLİ Savunma Bakanlığı, hazırlattıkları kamuflaj desenli formanın satışından elde edilecek gelirin yüzde 10’unu Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını açıklayan Aytemiz Alanyaspor’a teşekkür etti.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "’Kamuflajlı formamız, yalnızca Alanyasporumuzun değil, vatanını, milletini ve askerini seven her bir vatandaşımızın da ikinci formasıdır’ diyerek hepimizi gururlandıran, elde edilecek gelirlerin yüzde 10'unu da Mehmetçik Vakfımıza bağışlayacağını duyuran Aytemiz Alanyasporu, bu örnek davranışından ötürü kutluyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden, her sahada kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçiklerimizin selamlarını iletmekten mutluluk duyuyor, bu milletin bir değeri olan Mehmetçik Vakfımızı unutmayan ve diğer takımlarımıza da örnek olacağını düşündüğümüz Alanyasporun yönetimine, futbolcularına ve değerli taraftarlarına, yeni sezonda, sahada başarılar diliyoruz" denildi.

SİVASSPOR'UN YENİ TRANSFERİ CASİMİR NİNGA, "TAKIMIN ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFERİ VAR"



Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Casimir Ninga, takımın çok güzel bir atmosferi olduğunu belirterek, "Takım arkadaşlarım, kulüp personeli, teknik heyet olsun beni çok güzel karşıladı." ifadesini kullandı.



Sivasspor'un yeni sezon öncesi Fransa 1. Lig ekibi SCO Angers'ten kiraladığı sol kanat oyuncusu Casimir Ninga, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.



Casimir Ninga, Demir Grup Sivasspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.



Sezon başı kampına sonradan katıldığını aktaran Ninga, "Takımın çok güzel bir atmosferi var. Artık Sivas'tayız ve lig haftasına girdik. Maçımıza odaklanarak konsantre olduk." değerlendirmesinde bulundu.



Sivasspor'dan transfer teklifi aldığında, kırmızı-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olduğunu öğrendiğinde çok heyecanlandığını belirten Ninga, şunları kaydetti:



"UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmamız beni çok motive ediyor. Avrupa Ligi, buraya gelmemde çok büyük artıydı. Umarım çok güzel geçecek. Ama önce cumartesi günü sahamızda oynayacağımız Alanyaspor maçı ile yeni sezona başlamak istiyoruz. Taraftarlarımız beni izlesin. Casimir Ninga'nın nasıl bir futbolcu olduğunu kendileri karar versin ve değerlendirsin."