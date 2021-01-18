Sivasspor, Alaaddin Okumuş'u transfer etti! 3.5 yıllık sözleşme...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alaaddin Okumuş, İstanbul'da Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Mehmet Akif Bağce'nin katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan 25 yaşındaki futbolcu, ardından Hacettepe, Kastamonuspor ve MKE Ankaragücü formalarını giydi. Alaaddin, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da görev yaptı ve bu sezon 15 maçta oynadı.

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