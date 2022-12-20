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Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 5. tur maÃ§Ä±nda Sivasspor ile Esenler Erokspor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Yeni 4 EylÃ¼l Stadyumu'nda ikinci yarÄ±sÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± altÄ±nda oynanan maÃ§Ä± 5-2 kazanan Sivasspor adÄ±nÄ± son 16 turuna yazdÄ±rdÄ±.

Ev sahibi ekibin gollerini 11, 25 ve 44. dakikalarda Yatabare, 52. dakikada ErdoÄŸan YeÅŸilyurt ve 79. dakikada penaltÄ±dan Gradel atarken Esenler Erokspor'un gollerini 36. dakikada Ä°dris Furat ve 59. dakikada Serhat BaÅŸtan kaydetti.

MaÃ§tan Dakikalar (Ä°lk yarÄ±)



6. dakikada saÄŸ taraftar yapÄ±lan ortayla ceza sahasÄ± iÃ§eriÅŸinde topla buluÅŸan Sabiâ€™a kaleyi hedef aldÄ±, top Ã¼stten auta Ã§Ä±ktÄ±.

11. dakikada ErdoÄŸanâ€™Ä±n saÄŸ kanattan ortasÄ±nda kaleci ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Yatabare kafasÄ±yla dokundu. Top aÄŸlarla buluÅŸtu. 1-0

25. dakikadan UÄŸurâ€™un sol kanattan ortasÄ±nda altÄ± pas Ã§izgisi Ã¼zerindeki Yatabare kafasÄ±yla dokundu, top aÄŸlarla buluÅŸtu. 2-0

36. dakikada Ä°dris sol kanatta kazandÄ±ÄŸÄ± topla ceza sahasÄ± iÃ§erisine girip saÄŸ kÃ¶ÅŸeden topu aÄŸlarla buluÅŸturdu. 2-1

44. dakikada UÄŸur sol kanattan ceza sahasÄ± iÃ§erisine sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ topu altÄ± pas Ã§izgisi Ã¶nÃ¼ndeki Yatabareâ€™ye bÄ±raktÄ±. Yatabareâ€™nin topa dokunmasÄ± yetti. 3-1

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MaÃ§tan Dakikalar (Ä°kinci yarÄ±)



52. dakikada Yatabareâ€™nin ortasÄ±nda ceza sahasÄ± iÃ§erisinde toplu buluÅŸan ErdoÄŸan dÃ¼zgÃ¼n bir vuruÅŸla takÄ±mÄ±nÄ±n 4. golÃ¼nÃ¼ kaydetti. 4-1

59. dakikada Zahitâ€™in pasÄ±nda penaltÄ± noktasÄ±nda topla buluÅŸan Serhat takÄ±mÄ±nÄ±n 2. golÃ¼nÃ¼ kaydetti.

79. dakikada ceza sahasÄ± iÃ§erisinde Cemâ€™in mÃ¼dahalesiyle Angelski yerde kaldÄ±. MaÃ§Ä±n hakemi penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. Gradelâ€™in vuruÅŸunda top aÄŸlarla buluÅŸtu. 5-2

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